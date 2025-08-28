UNO zieht Stecker: Blauhelme ziehen aus Libanon ab

Israel kritisierte wiederholt, die Präsenz der Blauhelme schränke seine Handlungsfreiheit im Kampf gegen die Schiitenmiliz Hisbollah ein. Auch die Hisbollah selbst forderte ein Ende der Mission, da UNIFIL die libanesische Armee bei dem schwierigen Vorhaben unterstützt, die Miliz zu entwaffnen. Der Libanon hingegen sprach sich klar für den Verbleib der UN-Truppe aus, um ein Machtvakuum zu verhindern und eine dauerhafte Stationierung israelischer Truppen im eigenen Land abzuwenden.