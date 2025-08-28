Auskunftsstelle für Hilfesuchende jeden Alters

„Persönlich da, wenn Hilfe gebraucht wird“ – so lautet das Motto von „Lotse.“, einem Verein, der die Förderung der Sichtbarkeit von Sozialer Arbeit als Ziel hat. Dieses Vorhaben soll besonders durch die Initiative „wohin“ erreicht werden und als Drehscheibe zwischen den Menschen und der Sozialbürokratie agieren.

Der Verein agiert als kostenfreie Anlaufstelle für alle Altersgruppen auf der Suche nach lokalen Hilfsangeboten. Wenden sich Hilfesuchende an den Verein, so werden diesen in anonymen Beratungen an weiterführende Sozialhilfen „weitergelotst“.

Diesbezüglich betont die Vereinsobfrau Stephanie Venier: „In den Beratungsgesprächen geben wir keine Lösung vor, sondern arbeiten mit den Menschen gemeinsam an einem Lösungsweg.“ Schließlich brauche es für die individuellen Lebenslagen unterschiedliche Antworten.