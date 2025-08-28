Das sind die zwei Frauen, die künftig mitregieren

Zwei Frauen rücken ins Zentrum der Linzer Stadtpolitik: Karin Leitner und Merima Zukan übernehmen als neue Vizebürgermeisterinnen Verantwortung – mit völlig unterschiedlichen Hintergründen, aber einem gemeinsamen Ziel. Wer sie sind, wofür sie stehen und warum gerade sie das künftige Gesicht der SPÖ-Linz prägen könnten.