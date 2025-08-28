Versuchte Vergewaltigung am Bahnhof Bludenz

Beitrag zur Wahrheitsfindung

Der Strafrahmen liegt zwar zwischen zwei und zehn Jahren Gefängnis. Dass der Ungar dennoch mit einem Urteil im unteren Bereich davongekommen ist, begründet Richter Martin Mitteregger mit der bisherigen Unbescholtenheit, dass es bei der Vergewaltigung und der schweren Körperverletzung beim Versuch blieb und dem Umstand, dass der Angeklagte die Tat nie in Abrede stellte. „Durch ihr Geständnis haben Sie einen großen Beitrag zur Wahrheitsfindung erbracht und dem Opfer eine Einvernahme vor Gericht erspart.“