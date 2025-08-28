LIVE ab 19 Uhr: SK Rapid muss gegen ETO Györ ran

Vor einer Woche in Györ taten sich die Wiener auf einem ramponierten Geläuf eher schwer. „Wir waren in der ersten Halbzeit ein wenig zu passiv, haben zu wenig reagiert auf gewisse Dinge und nicht selbst agiert“, erklärte Stöger. „Trotzdem war die zweite Spielhälfte die, in der wir die Tore bekommen haben. Dafür gibt es auch Gründe, die haben wir auch besprochen. Vieles von dem haben wir über 70 Minuten in Wolfsberg viel besser gemacht.“ Das Meisterschaftsspiel am vergangenen Sonntag hatte Rapid – im Gegensatz zu den Ungarn – nicht verschoben. Für Stöger sei das die richtige Entscheidung gewesen – nicht nur wegen des 2:1-Sieges im Lavanttal.