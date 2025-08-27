Konsumentenschutz warnt vor Kosmetik für Kinder

Kosmetik für Kinder und Jugendliche erlebt derzeit einen Hype, unter anderem wegen Social Media. Die Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) hat daher gemeinsam mit „Die Umweltberatung“ 13 Produkte unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist ernüchternd.
Neun analysierte Produkte sind nicht empfehlenswert, vier nur bedingt. Getestet wurden Kosmetikartikel, die auf der Haut bleiben, wie Lippenstifte, Nagellacke, Haarkreiden, Parfums und Handcremes. Entsprechend der Zielgruppe waren viele Verpackungen mit Disney-Figuren, Tieren oder bunten Designs versehen. Die Preise lagen zwischen 2,99 und 29,99 Euro.
Keine Empfehlung wurde aufgrund „einer breiten Palette problematischer Stoffe“ ausgesprochen: Titandioxid, Duftstoffe, die Allergien auslösen können, schwer abbaubare Silikone und Paraffine, umweltbelastende Mikroplastik und flüssige Kunststoffe. Manche Inhaltsstoffe wie Formaldehyd-Abspalter können gar Krebs erregen und Allergien auslösen, PEG-Verbindungen machen die Haut durchlässiger für Schadstoffe.
Rat: „Produkte mit App prüfen“
„Kosmetik speziell für Kinder und Jugendliche boomt – angetrieben durch Social Media und den Wunsch nach Selbstinszenierung (...). Der Jugendkosmetik-Trend ist kei harmloser Spaß, sondern oft ein Risiko für Gesundheit und Umwelt“, sagten die Konsumentenschützerinnen und Konsumentenschützer.
Eltern sollten kritisch hinschauen und im Zweifel auf Naturkosmetik zurückgreifen. In dieser sei der Zusatz vieler riskanter Stoffe verboten. „Prüfen Sie Produkte mit der gratis App ‘ToxFox‘ durch Scannen des Barcodes auf Schadstoffe. Sprechen Sie mit Jugendlichen über den Einfluss von Werbung und Social Media auf Schönheitsideale – und über den Unterschied zwischen gefilterten Bildern und realen Körpern“, wird abschließend geraten. Das Ergebnis im Detail ist auf der Webseite der AK OÖ abrufbar.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.