Konsumentenschutz warnt vor Kosmetik für Kinder

Eltern sollten kritisch hinschauen und im Zweifel auf Naturkosmetik zurückgreifen. In dieser sei der Zusatz vieler riskanter Stoffe verboten. „Prüfen Sie Produkte mit der gratis App ‘ToxFox‘ durch Scannen des Barcodes auf Schadstoffe. Sprechen Sie mit Jugendlichen über den Einfluss von Werbung und Social Media auf Schönheitsideale – und über den Unterschied zwischen gefilterten Bildern und realen Körpern“, wird abschließend geraten. Das Ergebnis im Detail ist auf der Webseite der AK OÖ abrufbar.