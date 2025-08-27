Vorteilswelt
Nagellacke und Co

Konsumentenschutz warnt vor Kosmetik für Kinder

Österreich
27.08.2025 13:05
Die Arbeiterkammer OÖ und „Die Umweltberatung“ warnen vor Kosmetik für Kinder und Jugendliche ...
Die Arbeiterkammer OÖ und „Die Umweltberatung" warnen vor Kosmetik für Kinder und Jugendliche (Symbolbild).

Kosmetik für Kinder und Jugendliche erlebt derzeit einen Hype, unter anderem wegen Social Media. Die Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) hat daher gemeinsam mit „Die Umweltberatung“ 13 Produkte unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist ernüchternd.

Neun analysierte Produkte sind nicht empfehlenswert, vier nur bedingt. Getestet wurden Kosmetikartikel, die auf der Haut bleiben, wie Lippenstifte, Nagellacke, Haarkreiden, Parfums und Handcremes. Entsprechend der Zielgruppe waren viele Verpackungen mit Disney-Figuren, Tieren oder bunten Designs versehen. Die Preise lagen zwischen 2,99 und 29,99 Euro.

Keine Empfehlung wurde aufgrund „einer breiten Palette problematischer Stoffe“ ausgesprochen: Titandioxid, Duftstoffe, die Allergien auslösen können, schwer abbaubare Silikone und Paraffine, umweltbelastende Mikroplastik und flüssige Kunststoffe. Manche Inhaltsstoffe wie Formaldehyd-Abspalter können gar Krebs erregen und Allergien auslösen, PEG-Verbindungen machen die Haut durchlässiger für Schadstoffe.

Rat: „Produkte mit App prüfen“
„Kosmetik speziell für Kinder und Jugendliche boomt – angetrieben durch Social Media und den Wunsch nach Selbstinszenierung (...). Der Jugendkosmetik-Trend ist kei harmloser Spaß, sondern oft ein Risiko für Gesundheit und Umwelt“, sagten die Konsumentenschützerinnen und Konsumentenschützer.

Eltern sollten kritisch hinschauen und im Zweifel auf Naturkosmetik zurückgreifen. In dieser sei der Zusatz vieler riskanter Stoffe verboten. „Prüfen Sie Produkte mit der gratis App ‘ToxFox‘ durch Scannen des Barcodes auf Schadstoffe. Sprechen Sie mit Jugendlichen über den Einfluss von Werbung und Social Media auf Schönheitsideale – und über den Unterschied zwischen gefilterten Bildern und realen Körpern“, wird abschließend geraten. Das Ergebnis im Detail ist auf der Webseite der AK OÖ abrufbar.

