Piastri und Norris bringen die Rekorde zum Wackeln

LIVE: Sinner muss gegen Popyrin ran!
US-Open-TICKER
Oscar Piastri und Lando Norris rasen in die Geschichtsbücher der Formel 1 und lassen dabei nicht nur ihre Vorgänger Ayrton Senna und Alain Prost alt aussehen. Schon in Zandvoort kann eine erste Bestmarke fallen. Wer soll die „Papayas“ noch schlagen?
Orange ist in Zandvoort an diesem Wochenende Modefarbe. Auf den Rängen, weil Max Verstappen seine „Orange Army“ beim vorletzten Gastspiel der Formel 1 in Holland mobilisieren wird. Auf der Strecke, weil Oscar Piastri und Lando Norris im Farbton „Papaya“ als die großen Favoriten anreisen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.