Warum europäische Seen immer salziger werden

Rund um den Vrana-See in Kroatien dringt Salzwasser vom Meer in den Boden ein – eine Folge des Klimawandels. Die Wiener Mikrobiologin Petra Pjevac untersucht dort mit ihrem Team, wie sich der Salzgehalt verändert und welche Risiken das für Natur und Menschen birgt. Außerdem verrät die Forscherin, wie es um unsere heimischen Seen steht.
„Krone“: Wie kommt es zu einer Versalzung in einem Süßwassersee?
Petra Pjevac: Durch heißere Sommer und weniger Niederschlag sinkt der Wasserspiegel im Vrana-See. Der See ist nur durch durchlässigen Kalkstein von der Adria getrennt. Wenn der Wasserdruck im See abnimmt, kann Salzwasser aus dem Meer durch das Gestein eindringen und der See beginnt zu versalzen.
Wie sehr spüren Menschen am Vrana-See im Alltag bereits Auswirkungen der Versalzung?
Die Versalzung betrifft derzeit vor allem die Tierwelt im See. Viele Süßwasserarten vertragen kein salzhaltiges Wasser. Für die Menschen ist der sinkende Wasserstand jedoch auch schon spürbar, da das Wasser des Vrana-Sees zur Bewässerung der umliegenden Felder genutzt wird. Langfristig wird die zunehmende Versalzung also auch für die Landwirtschaft zum Problem. Salzwasser eignet sich nicht zur Bewässerung und vermindert die Fruchtbarkeit des Bodens.
