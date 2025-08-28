Strompreis-Senkung neu geregelt: Wo der Haken ist

Für 260.000 Fixtarif-Kunden der Energie Steiermark sinkt mit Oktober der Strompreis. Die vollen 25 Prozent erhält aber nur, wer der Vertragsänderung aktiv zustimmt – sonst gibt es lediglich zehn Prozent. Der Landesenergieversorger bezieht sich dabei auf neue Regeln im Konsumentenschutz. Bisher haben erst 27 Prozent der Kunden zugestimmt, die Frist läuft bis 12. September.