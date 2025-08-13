Bewerbung: So viele Lehrer werden in Wien gesucht

Die Sommerferien sind noch nicht vorbei, da läuft in der Bildungsdirektion schon der Endspurt. Noch bis 16. August werden in Wien nochmals 240 Pflichtschulstellen ausgeschrieben. Zwei Drittel davon an Volksschulen, außerdem 22 Klassenlehrer, 48 Pädagogen für Sonderschulen und dringend gesuchte Kräfte für Deutsch als Zweitsprache und Teamteaching. Das Bewerbungsfenster ist kurz. Bis zu zehn Wunschstellen können angegeben werden, der Einsatz kann aber auch an anderen Standorten erfolgen. Einmal beworben, bleibt man für das ganze Schuljahr im Rennen. Nach Ablauf der Frist geht es flott: Gespräch mit der Direktion, Zusage der Bildungsdirektion, fertig.