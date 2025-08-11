Mutige Kärntner trotzen der Wirtschaftskrise

„Die steigenden Zahlen zeigen: Kärnten bleibt ein attraktiver Standort für unternehmerische Initiativen. Besonders erfreulich ist, dass viele junge Menschen ihre Ideen in die Tat umsetzen – das stärkt nicht nur unsere Wirtschaftsstruktur, sondern auch die Zukunft des Standorts“, sagt Lucija Wakounig, Leiterin des Gründerservice der Wirtschaftskammer Kärnten. Denn die Zahlen der Unternehmensneugründungen in Kärnten sind im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um 11,1 Prozent gestiegen. Damit zählt die heimische Wirtschaft 1321 Unternehmen mehr.