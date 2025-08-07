Führerschein weg
Fahrlehrer unterrichtet mit 1,6 Promille
Ein deutscher Fahrlehrer zeigte einer Fahrschülerin vor, was Autolenker auf gar keinen Fall tun sollten: Sich betrunken hinters Steuer zu setzen. Der 62-Jährige wurde erwischt und ist jetzt seinen Führerschein los.
Der Vorfall ereignete sich in Greifswald im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Angaben der Polizei zufolge gab der Mann gerade einer Schülerin Fahrstunden.
An einer Tankstelle kaufte er sich eine Flasche Wein und trank daraus. Danach legte er die Flasche in den Kofferraum und nahm neben seiner Schülerin auf dem Beifahrersitz Platz.
Suff-Fahrlehrer von Zeugin beobachtet
Dabei wurde der Fahrlehrer von einer Zeugin beobachtet. Die besorgte Frau alarmierte die Polizei, die einen Alkoholtest vornahm. Ergebnis: 1,6 Promille Alkohol im Blut!
Dem Mann wurde der Führerschein wegen Trunkenheit im Straßenverkehr abgenommen, weitere Unterrichtsstunden wurden ihm untersagt.
