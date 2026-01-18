Schock bei Alpenverein: „Trauern mit Angehörigen“

Acht Lawinentote an nur einem Tag. Der Schock über diese Nachricht sitzt auch am Folgetag noch tief. Fünf Todesopfer durch zwei durch Wintersportler ausgelöste Lawinen hat allein das Bundesland Salzburg zu beklagen. Wie am Sonntag bekannt wurde, handelte es sich bei der Skitourengruppe im Bereich Finsterkopf im Salzburger Großarltal um eine geführte Gruppe des Österreichischen Alpenvereins. Die Gruppe nahm im Rahmen eines „regulären Winterausbildungsprogramms“ an der Tour teil, wie es hieß.