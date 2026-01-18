Schock bei Alpenverein: „Trauern mit Angehörigen“

Nach den tragischen Lawinenunglücken im Salzburger Pongau und im steirischen Murtal mit acht Toten am Samstag herrscht große Bestürzung im ganzen Land. Der Alpenverein zeigt sich schockiert: Die betroffene Skitourengruppe im Großarltal bestand aus Vereinsmitgliedern. Die Bergung der drei Todesopfer im steirischen Pusterwald dauert indes weiter an.
Acht Lawinentote an nur einem Tag. Der Schock über diese Nachricht sitzt auch am Folgetag noch tief. Fünf Todesopfer durch zwei durch Wintersportler ausgelöste Lawinen hat allein das Bundesland Salzburg zu beklagen. Wie am Sonntag bekannt wurde, handelte es sich bei der Skitourengruppe im Bereich Finsterkopf im Salzburger Großarltal um eine geführte Gruppe des Österreichischen Alpenvereins. Die Gruppe nahm im Rahmen eines „regulären Winterausbildungsprogramms“ an der Tour teil, wie es hieß.
Fünf Lawinentote allein in Salzburg
Die siebenköpfige Gruppe von Skitourengehern war dort unterwegs, sie wurden von den Schneemassen zur Gänze verschüttet. Für vier Personen gab es keine Rettung mehr. Drei Personen waren dem Tod nur knapp entronnen, eine Person wurde schwer, eine weitere leicht verletzt. Vier Rettungshubschrauber waren im Einsatz.
„Unsere Gedanken sind bei den Familien, Freundinnen und Freunden der Verstorbenen und Verletzten. Die alpine Gemeinschaft trauert mit den Angehörigen“, teilte Wolfgang Schnabl, Präsident des Österreichischen Alpenvereins, in einer Aussendung mit. Die genauen Umstände des Lawinenabgangs würden vor Ort von Experten des Alpenvereins und von den zuständigen Behörden untersucht.
Unsere Gedanken sind bei den Familien, Freundinnen und Freunden der Verstorbenen und Verletzten. Die alpine Gemeinschaft trauert mit den Angehörigen.
Wolfgang Schnabl, Präsident des Österreichischen Alpenvereins
Kurz zuvor hatte sich im Pongau das zweite Unglück an diesem Tag ereignet. Gegen 12.30 Uhr fuhr eine Skitourengeherin im Bereich der „Schmugglerscharte“ auf rund 2200 Metern Seehöhe als Erste in einen steilen Hang im freien Gelände ein. Dabei löste sie eine Lawine aus. Ihr Ehemann alarmierte umgehend die Bergrettung Bad Hofgastein. Trotz intensiver Wiederbelebungsmaßnahmen starb die Frau.
Unweit der Unglücksorte kam es an diesem Tag zu zwei weiteren Lawinen. In Hüttschlag am Plattenkogel und in Großarl am Frauenkogel kam es zu Lawinen, dabei wurde jedoch niemand verletzt. Beide wurden ebenfalls von Wintersportlern ausgelöst.
Drei Tote in der Steiermark
Am Abend wurde dann bekannt, dass es auch im Bereich Pusterwald im steirischen Bezirk Murtal am späten Samstagnachmittag zu einem Lawinenunglück mit drei Toten gekommen ist. Ersten Erhebungen zufolge waren sieben tschechische Skitourengeher an dem Lawinenereignis beteiligt. Drei von ihnen wurden von der Lawine erfasst und vollständig verschüttet.
Aufgrund der Witterung und der einsetzenden Dunkelheit im unwegsamen Gelände musste die Bergung auf den heutigen Sonntag vertagt werden – eine besonders harte Nacht für jene vier Bergkameraden, die überlebten und sich aktuell noch im Krankenhaus befinden. „Mittlerweile ist die Bergung voll im Gange“, bestätigt Michael Martinelli von der Polizei Steiermark, „gegen Mittag sollte sie abgeschlossen sein.“
In den Lawinen-Unglücksregionen in der Steiermark und Salzburg hatten am Samstag die Warnstufen zwei beziehungsweise drei von fünf Warnstufen geherrscht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.