Kann man eigentlich Denken in der Schule lernen?

Fest steht: Ein Viertel der Fünfzehnjährigen in Österreich kann nicht sinnerfassend lesen – diese erschreckende Tatsache ist sozusagen das Grundgeräusch der gegenwärtigen Bildungsdebatte. Die ist vor Kurzem durch Pläne Wiener Bildungspolitiker wieder so richtig losgetreten worden: Zunächst einmal müssten die Lehrpläne, hieß es, geändert werden. Ja, eh.