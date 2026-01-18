„Gibt Dinge im Leben, mit denen rechnet man nicht“

Jetzt wird’s ernst: Sänger Nikotin wagt den Sprung zum Vienna Calling-Vorentscheid! Was ihn zu diesem Schritt bewegt hat, warum er sich der starken Konkurrenz stellt und wie selbstbewusst er ins Rennen geht, verrät er ganz offen im krone.tv-Interview. Mehr dazu im Video.
