Trainer-Aus! Toppmöller in Frankfurt Geschichte

Toppmöller fixierte in der Vorsaison als erster Frankfurt-Trainer der Geschichte über die Bundesliga das Champions-League-Ticket. In der laufenden Spielzeit ging es aber bergab. Vor allem die Defensive stand in der Kritik, nach dem 3:3 am Freitagabend bei Werder Bremen gab es Krisengespräche. Bereits am Mittwoch ist das Team unter neuer Führung in der Champions League bei Karabach Agdam in Aserbaidschan gefordert, das vorzeitige Aus in der Königsklasse zu verhindern. Die nächste Ligapartie wartet am Samstag zu Hause gegen den Überraschungsdritten TSG Hoffenheim von Trainer Christian Ilzer.