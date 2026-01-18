Trainer-Aus! Toppmöller in Frankfurt Geschichte

Der deutsche Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich von Trainer Dino Toppmöller getrennt. Das bestätigte der Klub am Sonntag. Aus den jüngsten sieben Ligaspielen gelang dem Champions-League-Starter nur ein Sieg.
Toppmöller war im Sommer 2023 als Nachfolger von Oliver Glasner nach Frankfurt gekommen, unter dem die Eintracht 2022 die Europa League gewonnen hatte. Interimistisch übernehmen federführend U21-Trainer Dennis Schmitt sowie U19-Coach Alexander Meier.
Toppmöller fixierte in der Vorsaison als erster Frankfurt-Trainer der Geschichte über die Bundesliga das Champions-League-Ticket. In der laufenden Spielzeit ging es aber bergab. Vor allem die Defensive stand in der Kritik, nach dem 3:3 am Freitagabend bei Werder Bremen gab es Krisengespräche. Bereits am Mittwoch ist das Team unter neuer Führung in der Champions League bei Karabach Agdam in Aserbaidschan gefordert, das vorzeitige Aus in der Königsklasse zu verhindern. Die nächste Ligapartie wartet am Samstag zu Hause gegen den Überraschungsdritten TSG Hoffenheim von Trainer Christian Ilzer.
