Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Glasner-Nachfolger weg

Trainer-Aus! Toppmöller in Frankfurt Geschichte

Deutsche Bundesliga
18.01.2026 14:02
Frankfurt hat sich von Trainer Dino Toppmöller getrennt.
Frankfurt hat sich von Trainer Dino Toppmöller getrennt.(Bild: AFP/APA/INA FASSBENDER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der deutsche Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich von Trainer Dino Toppmöller getrennt. Das bestätigte der Klub am Sonntag. Aus den jüngsten sieben Ligaspielen gelang dem Champions-League-Starter nur ein Sieg. 

0 Kommentare

Toppmöller war im Sommer 2023 als Nachfolger von Oliver Glasner nach Frankfurt gekommen, unter dem die Eintracht 2022 die Europa League gewonnen hatte. Interimistisch übernehmen federführend U21-Trainer Dennis Schmitt sowie U19-Coach Alexander Meier.

Toppmöller fixierte in der Vorsaison als erster Frankfurt-Trainer der Geschichte über die Bundesliga das Champions-League-Ticket. In der laufenden Spielzeit ging es aber bergab. Vor allem die Defensive stand in der Kritik, nach dem 3:3 am Freitagabend bei Werder Bremen gab es Krisengespräche. Bereits am Mittwoch ist das Team unter neuer Führung in der Champions League bei Karabach Agdam in Aserbaidschan gefordert, das vorzeitige Aus in der Königsklasse zu verhindern. Die nächste Ligapartie wartet am Samstag zu Hause gegen den Überraschungsdritten TSG Hoffenheim von Trainer Christian Ilzer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
201.564 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
139.155 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
113.374 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Mehr Deutsche Bundesliga
Glasner-Nachfolger weg
Trainer-Aus! Toppmöller in Frankfurt Geschichte
Deutsche-Liga-Ticker
Augsburg gegen Freiburg ab 17.30 Uhr LIVE
Deutsche-Liga-Ticker
Stuttgart gegen Union Berlin ab 15.30 Uhr LIVE
Nach Rückstand:
Bayern gegen RB Leipzig schon wieder im Torrausch
Vor Bayern-Hit
Tränen-Abschied von Kampl nach Tod des Bruders

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf