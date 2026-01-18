Im Kampf um Grönland herrscht jetzt eisige Kälte

Jedes Jahr sehnen sich die Bewohner von Ilulissat hoffnungsvoll nach dem 13. Jänner. Da zeigen sich hinter den Eisbergen die ersten Sonnenstrahlen nach Monaten ohne wärmendes Licht. In Scharen ziehen Schulklassen und Familien auf die Hügel über der Stadt, die unter Dänemarks Kolonialherren Jakobshavn hieß. „An diesem Tag beginnt ein neues Leben“, erklärt Olinguaq Sandgreen.