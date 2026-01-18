„Woher kommt das, ist das im Blut?“

Regina Lampert wuchs in bitterer Armut auf, verdingte sich als Schwabenkind und avancierte später zu ersten Voralberger Modistin überhaupt. Schriftsteller Robert Schneider über eine Frau, der im Leben nichts geschenkt wurde und die trotzdem alles erreicht hat.
Die heutige Persönlichkeit in unserer Reihe der vergessenen Vorarlberger legt auf großartige Weise Zeugnis davon ab, wie ein geglücktes Leben trotz widrigster Umstände gelingen kann. Als Bauernkind in bedrückende materielle Verhältnisse hineingeboren, ließ sich die Regina Lampert aus Schnifis (1854 – 1942) nie unterkriegen, kämpfte schon als zehnjähriges Mädchen um ihre nackte Existenz, erfand sich immer wieder neu, ja gelangte schließlich zu einigem Wohlstand und darf als die erste Modistin gelten, die Vorarlberg hervorgebracht hat.
