Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Regina Lampert:

„Woher kommt das, ist das im Blut?“

Vorarlberg
18.01.2026 07:55
Regina Lampert im Alter von 38 Jahren mit ihren vier Töchtern.
Regina Lampert im Alter von 38 Jahren mit ihren vier Töchtern.(Bild: Wikipedia)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Regina Lampert wuchs in bitterer Armut auf, verdingte sich als Schwabenkind und avancierte später zu ersten Voralberger Modistin überhaupt. Schriftsteller Robert Schneider über eine Frau, der im Leben nichts geschenkt wurde und die trotzdem alles erreicht hat.

0 Kommentare

Die heutige Persönlichkeit in unserer Reihe der vergessenen Vorarlberger legt auf großartige Weise Zeugnis davon ab, wie ein geglücktes Leben trotz widrigster Umstände gelingen kann. Als Bauernkind in bedrückende materielle Verhältnisse hineingeboren, ließ sich die Regina Lampert aus Schnifis (1854 – 1942) nie unterkriegen, kämpfte schon als zehnjähriges Mädchen um ihre nackte Existenz, erfand sich immer wieder neu, ja gelangte schließlich zu einigem Wohlstand und darf als die erste Modistin gelten, die Vorarlberg hervorgebracht hat.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 3°
Symbol wolkig
Bludenz
-2° / 7°
Symbol heiter
Dornbirn
0° / 4°
Symbol wolkig
Feldkirch
-2° / 5°
Symbol heiter

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
195.987 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
104.789 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
88.843 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
Regina Lampert:
„Woher kommt das, ist das im Blut?“
Erstmals nach Unfall
Daniel Ganahl feierte ein starkes Weltcup-Comeback
Gegen den FAC
Altacher siegten 2:0 im letzten Test der Wienwoche
Konzertkritik
„Chörige“ Neuigkeiten an der Stella
Markt hat sich erholt
Plus von über 40 Prozent: E-Auto-Boom im Ländle
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf