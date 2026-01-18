Ärzte: Das bringt der kurze Verzicht auf Alkohol

Auch ein kurzer Verzicht macht laut dem Arzt Sinn, obwohl es keine Studien dazu gebe. „Es führt vielleicht dazu, über die Häufigkeit, die Menge und den Anlass für den Alkoholkonsum nachzudenken – und man versucht dann vielleicht, insgesamt weniger zu trinken“, sagt Gahl. Auch regelmäßige alkoholfreie Tage wirkten sich positiv aus. Man könne versuchen, sich bei gesellschaftlichen Anlässen zurückzuhalten und es bei einem Glas zu belassen. Wer sich bewusst ein neues Ritual wie einen Tee, einen Spaziergang oder Sport schaffe, könne leichter verzichten, sagt der Erlanger Oberarzt Dietrich. Alkohol sollte zu Hause nicht sichtbar gelagert werden.