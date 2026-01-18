Profitieren Sie durch die Mehrwertsteuersenkung?

Die hohen Preise für Lebensmittel belasten viele Haushalte spürbar – besonders angesichts der anhaltenden Teuerung. Immer wieder wird daher eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel diskutiert, um Konsumentinnen und Konsumenten zu entlasten. Doch kommt diese Maßnahme tatsächlich bei den Menschen an? Unsere Frage des Tages lautet daher: Glauben Sie, dass Sie durch die Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel profitieren?