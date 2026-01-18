Profitieren Sie durch die Mehrwertsteuersenkung?

Vorteilswelt
18.01.2026 13:22
Werden wir bald weniger für Lebensmittel ausgeben?
Werden wir bald weniger für Lebensmittel ausgeben?(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Community
Von Community

Die hohen Preise für Lebensmittel belasten viele Haushalte spürbar – besonders angesichts der anhaltenden Teuerung. Immer wieder wird daher eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel diskutiert, um Konsumentinnen und Konsumenten zu entlasten. Doch kommt diese Maßnahme tatsächlich bei den Menschen an? Unsere Frage des Tages lautet daher: Glauben Sie, dass Sie durch die Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel profitieren?

Ihre Meinung zählt!
Sind sinkende Lebensmittelpreise durch eine Mehrwertsteuersenkung tatsächlich spürbar im Alltag? Würde diese Maßnahme Haushalte wirksam entlasten oder profitieren am Ende vor allem Handel und Industrie? Ist die Steuersenkung ein sinnvoller Schritt gegen die Teuerung oder braucht es andere Lösungen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!


Folgen Sie uns auf