0,7 Sekunden fehlen Stadlober auf Sieg in Oberhof

Vermeulen nach Rang 46 ratlos

Ihr ÖSV-Teamkollege Mika Vermeulen verpatzte sein Comeback nach einmonatiger Pause und wurde im 10-km-Bewerb der Männer nur 46. Der Steirer lag in seinem wahrscheinlich letzten Rennen vor den Winterspielen eineinhalb Minuten hinter dem siegreichen Norweger Martin Löwström Nyenget. Einige Asse wie Topstar Johannes Hösflot Kläbo waren nicht am Start, sie absolvieren stattdessen im Hinblick auf die Winterspiele einen längeren Trainingsblock. Vermeulen hat das in den vergangenen zwei Wochen erledigt, nachdem er um den Jahreswechsel bei der Tour de Ski nach einem grippalen Infekt ausgefallen war.