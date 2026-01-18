Geht’s mit der Industrie bergauf, Herr Felbermayr?

Vergünstigter Strompreis kommt (zu) spät

Viele Probleme liegen jedoch außerhalb des Landes – so leidet Oberösterreich wegen der starken Exportquote etwa am schwächelnden Deutschland und den US-Zöllen. Kann die heimische Industriestrategie dagegen überhaupt etwas ausrichten? „Ja“, antwortet Felbermayr. Denn damit die Transformation der Industrie gelingen kann, brauche es staatliche Hilfe. Zudem meint der Ökonom: „Studien zeigen, dass man die Zölle des Herrn Trump locker durch eine Vertiefung des Heimatmarktes ausgleichen kann.“