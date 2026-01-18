Grönländer füllen schon Gefriertruhen auf

Sie würde gemeinsam mit ihrer Tochter fliehen, falls das US-Militär eine Invasion starte, was sie derzeit nicht ausschließe. Sollte nicht ausreichend Zeit bleiben, um nach Dänemark zu gelangen, kann sie sich eine Flucht per Boot in eine abgelegene Hütte am anderen Ende der Insel vorstellen. „Wir können jagen, fischen, von der Natur leben. Wir sind es gewohnt, unter extremen Bedingungen zu leben, das ist in unserer DNA“, sagt die 40-Jährige. Ihre Eltern würde sie in Nuuk zurücklassen, da ein solches Leben zu hart für die beiden wäre. „Sie verstehen das, weil ich ihnen gesagt habe, dass wir Leute brauchen, die überleben und sich an ein Leben mit dem absoluten Minimum anpassen können.“