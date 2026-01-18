Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sorge wegen US-Drohung

Grönländer füllen schon Gefriertruhen auf

Außenpolitik
18.01.2026 14:10
In Grönlands Hauptstadt Nuuk hat die Bevölkerung gegen die US-Übernahmepläne demonstriert.
In Grönlands Hauptstadt Nuuk hat die Bevölkerung gegen die US-Übernahmepläne demonstriert.(Bild: AFP/MADS SCHMIDT RASMUSSEN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die US-Regierung droht damit, die Insel Grönland zu kaufen beziehungsweise notfalls militärische Gewalt anzuwenden. Die ständigen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump hinterlassen bereits ihre Spuren bei der grönländischen Bevölkerung. So werden etwa Notfallpläne gewälzt.

0 Kommentare

„Ich denke darüber nach, wo ich mich verstecken kann und welche Medikamente ich horten muss“, sagt die Studentin Nuunu Binzer (35). Viele Grönländerinnen und Grönländer füllen bereits ihre Gefriertruhen auf, legen Vorräte an Trinkwasser und Treibstoff an oder kaufen Generatoren. „Ständig denke ich darüber nach, was wir dann tun können. Wenn ich mit dem Hund rausgehe, überlege ich mir, wie es dann hier in den Straßen aussehen würde“, sagt Ulrikke Andersen (40) zur Nachrichtenagentur AFP.

Sie würde gemeinsam mit ihrer Tochter fliehen, falls das US-Militär eine Invasion starte, was sie derzeit nicht ausschließe. Sollte nicht ausreichend Zeit bleiben, um nach Dänemark zu gelangen, kann sie sich eine Flucht per Boot in eine abgelegene Hütte am anderen Ende der Insel vorstellen. „Wir können jagen, fischen, von der Natur leben. Wir sind es gewohnt, unter extremen Bedingungen zu leben, das ist in unserer DNA“, sagt die 40-Jährige. Ihre Eltern würde sie in Nuuk zurücklassen, da ein solches Leben zu hart für die beiden wäre. „Sie verstehen das, weil ich ihnen gesagt habe, dass wir Leute brauchen, die überleben und sich an ein Leben mit dem absoluten Minimum anpassen können.“

Kinder in Nuuk beim Spielen im Schnee
Kinder in Nuuk beim Spielen im Schnee(Bild: AP/Evgeniy Maloletka)
Die deutsche Bundeswehr am Flughafen Nuuk
Die deutsche Bundeswehr am Flughafen Nuuk(Bild: AFP/ALESSANDRO RAMPAZZO)

Inger Olsvig Brandt (62) sagt hingegen, in der Hauptstadt Nuuk bleiben zu wollen. Schließlich brauche man einander. Im Fernsehen werden aktuell in Dauerschleife Bilder von Trump und seinen Drohungen gezeigt. Der US-Präsident ignoriert die Unabhängigkeitswünsche der Bevölkerung und die Einwände der Schutzmacht Dänemark, zu der die Insel gehört. Offizielle Anweisungen, was die Menschen tun sollten, wenn sich die Lage zuspitzt, gibt es bisher nicht.

EU beruft Krisensitzung ein
Die EU hat für den heutigen Sonntag eine Sondersitzung nach der Zolldrohung von Trump einberufen. Botschafterinnen und Botschafter kommen am Nachmittag zusammen. Eine Eskalation müsse vermieden werden, sagte Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte an, dass er beantragen wolle, ein EU-Gesetz zur Abwehr wirtschaftlicher Nötigung zu aktivieren. Dieses ermöglicht Gegenmaßnahmen, wenn wirtschaftlicher Druck ausgeübt wird, um politische Entscheidungen zu erzwingen. Der US-Ansatz im Grönland-Streit wirft aus Sicht des Präsidenten die Frage nach der Gültigkeit des Zollabkommens auf, das die Europäische Union im vergangenen Sommer mit den Vereinigten Staaten geschlossen hat.

Lesen Sie auch:
Soldaten plötzlich weg
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
18.01.2026
Aufschrei in Europa
NATO-Zölle: „Trump spielt Russland in die Hände“
18.01.2026
NATO-Mitglied spottet:
Grönland-Mission der Europäer „ist ein Witz“
17.01.2026

Wie berichtet, hat Trump am Samstag aufgrund des Grönland-Streits Zölle gegen Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und die Niederlande angekündigt. Diese sollen ab dem 1. Februar in einer Höhe von zehn Prozent gelten, ab dem 1. Juni in der Höhe von 25 Prozent, und zwar auf alle Waren, die in die USA gesendet werden. Ein Ende gibt es laut Trump erst, wenn ein Abkommen über den Kauf von Grönland erzielt wurde. Die genannten Länder haben Streitkräfte nach Grönland gesandt, die deutschen sind bereits wieder abgereist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
201.564 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
139.155 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
113.374 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Mehr Außenpolitik
Sorge wegen US-Drohung
Grönländer füllen schon Gefriertruhen auf
Soldaten plötzlich weg
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
Diskutieren Sie mit!
NATO-Zölle: Kommt der Handelskonflikt?
Viele tote Kurden
Iran spricht nunmehr von mindestens 5000 Opfern
Babler in Pressestunde
Steuersenkung: Apfel wird billiger, Banane nicht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf