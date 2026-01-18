Fabian Obmann beim Weltcup-RTL in Bansko Zweiter

Obmann besiegte im Viertelfinale seinen Teamkollegen Alexander Payer, im Halbfinale bezwang er den Deutschen Yannik Angenend. Im Duell um seinen zweiten Weltcupsieg nach einem Slalom 2023 in Berchtesgaden hatte er gegen Zamfirow zwar das Nachsehen, durfte sich aber über seinen ersten Podestplatz des Olympiawinters freuen. Die zweifache Saisonsiegerin Sabine Payer war in Bulgarien nicht am Start. Sie greift kommende Woche beim Heimweltcup auf der Simonhöhe wieder ins Renngeschehen ein.