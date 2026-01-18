Warum große Kälte für Senioren tödlich sein kann

Im Jänner sterben die alten Leut‘ – eine Binsenweisheit, die jeder Hausarzt, Bestatter und Statistiker unterschreibt. Warum ist das so? Primar Lukas Motloch, Leiter der Inneren Medizin am Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck, erklärt die vielfältigen Ursachen. Eines vorweg: Es ist nicht nur die Kälte schuld.