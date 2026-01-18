Fußboden brach bei Geburtstagsfeier in Paris ein

„Wir fanden uns zwangsläufig mit Menschen unter uns, über uns und neben uns wieder“, erzählte er weiter. Zuerst sei die Mitte des Raumes eingestürzt, dann der Rest des Wohnzimmers. Panik sei nicht ausgebrochen. Um nicht noch ein Stockwerk tiefer zu stürzen, habe sich niemand bewegt. Die Feuerwehr bilanzierte einen Schwerverletzten und 19 Leichtverletzte.



Hier sehen Sie Fotos von dem Gebäude, in dem der Fußboden eingestürzt ist: