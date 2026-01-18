20 Gäste verletzt
Fußboden brach bei Geburtstagsfeier in Paris ein
In Paris ist während einer Geburtstagsfeier im fünften Stock der Fußboden eingebrochen. Die Gäste stürzten ein Stockwerk tiefer, 20 von ihnen erlitten Verletzungen. Laut der Feuerwehr gab es einen Schwerverletzten.
In der Wohnung hätten sich etwa 50 Menschen befunden, als der Fußboden gegen Mitternacht unter ihren Füßen weggebrochen sei, sagte ein Sprecher. „Es war eine Geburtstagsfeier, und dann, als wir gerade die Geburtstagstorte anschneiden wollten, brach der Boden plötzlich ein. Wir haben nichts gespürt und lagen plötzlich auf der darunterliegenden Etage“, sagte ein Gast zum Sender RTL. Eine Frau sei 60 Jahre alt geworden.
„Wir fanden uns zwangsläufig mit Menschen unter uns, über uns und neben uns wieder“, erzählte er weiter. Zuerst sei die Mitte des Raumes eingestürzt, dann der Rest des Wohnzimmers. Panik sei nicht ausgebrochen. Um nicht noch ein Stockwerk tiefer zu stürzen, habe sich niemand bewegt. Die Feuerwehr bilanzierte einen Schwerverletzten und 19 Leichtverletzte.
„Gleichzeitig gesprungen“
„Der Boden vibrierte, wahrscheinlich, weil mehrere Personen gleichzeitig gesprungen sind, wodurch der Boden instabil wurde und einstürzte“, sagte der Sicherheitsarchitekt von Paris, Antoine Cardon. Die Struktur des Gebäudes sei durch den Einsturz des Fußbodens im fünften Stock nicht beschädigt worden.
