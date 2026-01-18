„Lieber Johann, so gut schmeckt unser Schnitzel!“

Beim Schnitzel versteht der auch in Deutschland populäre, österreichische Gastronomie-Superstar Johann Lafer keinen Spaß – schließlich gehört das butterweiche Fleischstück, das ihm dereinst seine Mutter frisch herausgebacken hat, zu seinen schönsten Kindheitserinnerungen. Und Lafer ist auch keiner, der seine Worte filtert.