„Lieber Johann, so gut schmeckt unser Schnitzel!“

Na bumm, das hat eingeschlagen! Der kritische Schnitzel-Sager des steirischen Starkochs Johann Lafer hat das Blut auf den heimischen Hütten in Wallung gebracht. Via „Krone“ kontern die Wirte und verteidigen ihr Fleisch.
Beim Schnitzel versteht der auch in Deutschland populäre, österreichische Gastronomie-Superstar Johann Lafer keinen Spaß – schließlich gehört das butterweiche Fleischstück, das ihm dereinst seine Mutter frisch herausgebacken hat, zu seinen schönsten Kindheitserinnerungen. Und Lafer ist auch keiner, der seine Worte filtert.
