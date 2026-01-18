Wo neben dem Porsche die Waschmaschinen rattern

Das Rennen um die Formel 1 verlor Dubai einst gegen den Erzrivalen Abu Dhabi. Seit 20 Jahren ist das 24-Stunden-Rennen in der Metropole aber nicht mehr aus dem Langstrecken-Kalender wegzudenken. Lachten bei der Premiere 2006 noch Toto Wolff, Dieter Quester und Philipp Peter vom obersten Podest, so hält heuer unter anderem der steirische Razoon-Rennstall die rot-weiß-roten Fahnen hoch. Das Team von Dominik Olbert ließ die „Krone“ am Wochenende hautnah in der Box dabei sein – in einem Fahrerlager der Gegensätze.