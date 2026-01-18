Wo neben dem Porsche die Waschmaschinen rattern

Der steirische Rennstall Razoon gab beim 24-Stunden-Rennen in Dubai Gas. Die „Krone“ war zu Gast an der Box und im Fahrerlager der Gegensätze. Wo nur wenige Meter neben Maybach und Bentley Waschmaschinen im Dauereinsatz waren und im Matratzenlager genächtigt wurde.
Das Rennen um die Formel 1 verlor Dubai einst gegen den Erzrivalen Abu Dhabi. Seit 20 Jahren ist das 24-Stunden-Rennen in der Metropole aber nicht mehr aus dem Langstrecken-Kalender wegzudenken. Lachten bei der Premiere 2006 noch Toto Wolff, Dieter Quester und Philipp Peter vom obersten Podest, so hält heuer unter anderem der steirische Razoon-Rennstall die rot-weiß-roten Fahnen hoch. Das Team von Dominik Olbert ließ die „Krone“ am Wochenende hautnah in der Box dabei sein – in einem Fahrerlager der Gegensätze.
