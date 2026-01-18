Australian Open: Carlos Alcaraz gegen Adam Walton

Start in die Australian Open 2026: Carlos Alcaraz trifft heute (ca. 10.30 Uhr) zum Auftakt auf Lokalmatador Adam Walton. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier im Liveticker:
2024 und 2025 nicht zu schlagen, 2026 wieder in der Favoritenrolle: Jannik Sinner hat seinen dritten Triumph bei den Tennis-Australian-Open in Folge fest im Visier. Größter Herausforderer ist der spanische Weltranglistenerste Carlos Alcaraz, der als jüngster Spieler aller Zeiten den „Karriere-Slam“ schaffen könnte.
„Das ist mein Hauptziel“
„Das ist mein Hauptziel dieses Jahr. Ich bin hungrig nach dem Titel hier“, betonte der Iberer mit Blick auf den Karriere-Slam. „Ich würde lieber meine ersten Australian Open gewinnen, als meine Titel bei den French Open und US Open zu verteidigen.“ Mit sieben Major-Triumphen vor dem 23. Geburtstag könnte Alcaraz einen weiteren Männerrekord aufstellen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.