Australian Open: Carlos Alcaraz gegen Adam Walton

„Das ist mein Hauptziel“

„Das ist mein Hauptziel dieses Jahr. Ich bin hungrig nach dem Titel hier“, betonte der Iberer mit Blick auf den Karriere-Slam. „Ich würde lieber meine ersten Australian Open gewinnen, als meine Titel bei den French Open und US Open zu verteidigen.“ Mit sieben Major-Triumphen vor dem 23. Geburtstag könnte Alcaraz einen weiteren Männerrekord aufstellen.