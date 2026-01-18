Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Exklusiv auf krone.tv

Ab 14:30 Uhr im Livetsream: Rapid trifft auf Györ

Fußball National
18.01.2026 06:30
(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rekordmeister Rapid ist aus dem Trainingslager zurück und schon geht es mit den nächsten Einheiten weiter. Für Neo Coach Johannes Hoff-Thorup & Co. steht heute schon das nächste Testspiel am Programm. krone.tv überträgt den Probegalopp gegen Ungarns Tabellenführer ETO Györ ab 14.30 Uhr live (video siehe unten).

0 Kommentare

Wir wünschen gute Unterhaltung und ein spannendes Match!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
195.987 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
104.789 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
88.843 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
WAC-Bilder aus Spanien
Wimmer: „Er war der beste Verteidiger der Liga!“
Krone Plus Logo
Med-Check absolviert
Hartberg-Torjäger vor Abflug nach Griechenland?
Exklusiv auf krone.tv
Ab 14:30 Uhr im Livetsream: Rapid trifft auf Györ
Achillessehne gerissen
Schwere Verletzung überschattet Test von BW Linz
Krone Plus Logo
Rapids Hoff Thorup
„Ich kann nicht als Fan die Atmosphäre genießen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf