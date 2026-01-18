Ab 14:30 Uhr im Livetsream: Rapid trifft auf Györ

Rekordmeister Rapid ist aus dem Trainingslager zurück und schon geht es mit den nächsten Einheiten weiter. Für Neo Coach Johannes Hoff-Thorup & Co. steht heute schon das nächste Testspiel am Programm. krone.tv überträgt den Probegalopp gegen Ungarns Tabellenführer ETO Györ ab 14.30 Uhr live (video siehe unten).