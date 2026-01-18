Nebel ade! Sonnenschein erobert Österreich zurück

Schluss mit dem trüben Nebelwetter – die Sonne kehrt zurück! Montagfrüh bleibt es laut Wetterexperten in Teilen Österreichs allerdings noch frostig, dazu kommt teils starker Wind. Im Norden, Osten und entlang des nördlichen Alpenhauptkamms weht der Wind aus Südost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegen deutlich unter null, stellenweise bis minus 13 Grad, tagsüber klettert das Thermometer im Osten und Südosten auf bis zu plus zwei Grad. Im Norden und Westen wird es deutlich milder mit drei bis zehn Grad.

Sonnenschein mit milden Temperaturen

Am Dienstag hängt in den Becken und Tälern des Südostens am Morgen noch Nebel, der sich meist schon vormittags auflöst. Danach zeigt sich die Sonne fast überall über Österreich von ihrer besten Seite. Der Wind weht schwach bis mäßig, nur in den Föhntälern der Alpennordseite und im Nordosten lebhaft aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 15 und minus zwei Grad, tagsüber klettert das Thermometer auf minus drei bis plus acht Grad, in Föhntälern örtlich auch etwas höher.