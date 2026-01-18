Vorteilswelt
Lichtblick im Winter

Nebel ade! Sonnenschein erobert Österreich zurück

Wetter
18.01.2026 14:42
Vielerorts prägte in den letzten Tagen der Nebel das Wetter – zu Wochenbeginn kehrt endlich die ...
Vielerorts prägte in den letzten Tagen der Nebel das Wetter – zu Wochenbeginn kehrt endlich die Sonne zurück, wie etwa im Salzburger Pongau (s. Bild oben).(Bild: adstock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach Wochen trüben Nebels kämpft sich endlich die Sonne zurück. In der Früh bleibt es zwar eisig kalt, tagsüber klettern die Temperaturen stellenweise auf bis zu zehn Grad. Zu Beginn der Woche dominieren Sonnenschein und milde Luft, erst in der zweiten Wochenhälfte hält das triste Jännerwetter wieder Einzug.

Schluss mit dem trüben Nebelwetter – die Sonne kehrt zurück! Montagfrüh bleibt es laut Wetterexperten in Teilen Österreichs allerdings noch frostig, dazu kommt teils starker Wind. Im Norden, Osten und entlang des nördlichen Alpenhauptkamms weht der Wind aus Südost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegen deutlich unter null, stellenweise bis minus 13 Grad, tagsüber klettert das Thermometer im Osten und Südosten auf bis zu plus zwei Grad. Im Norden und Westen wird es deutlich milder mit drei bis zehn Grad.

Sonnenschein mit milden Temperaturen
Am Dienstag hängt in den Becken und Tälern des Südostens am Morgen noch Nebel, der sich meist schon vormittags auflöst. Danach zeigt sich die Sonne fast überall über Österreich von ihrer besten Seite. Der Wind weht schwach bis mäßig, nur in den Föhntälern der Alpennordseite und im Nordosten lebhaft aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 15 und minus zwei Grad, tagsüber klettert das Thermometer auf minus drei bis plus acht Grad, in Föhntälern örtlich auch etwas höher.

Der Hochnebel löst sich im Laufe der nächsten Tage dann endgültig auf und sorgt für strahlenden Sonnenschein:

Auch am Mittwoch bleibt es in den meisten Regionen sonnig – der Himmel ist meist wolkenlos. Nur in einzelnen Niederungen wie dem Rheintal, im Alpenvorland und in südlichen Becken trüben am Morgen noch vereinzelt Nebelfelder die Sicht, die sich im Laufe des Tages aber auflösen. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus 16 und minus vier Grad, tagsüber steigen sie auf minus fünf bis plus sechs Grad. Am wärmsten wird es in den mittleren Höhenlagen.

Dichte Nebelfelder kehren zurück
Am Donnerstag breiten sich in den Niederungen im Norden, Osten und Südosten sowie in den südlichen Becken erneut Nebel- und Hochnebelfelder aus, die sich teilweise hartnäckig halten. Auch außerhalb dieser Regionen ziehen einige hohe Wolken durch. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus 15 und minus drei Grad, tagsüber steigen sie auf minus fünf bis plus fünf Grad, am wärmsten wird es im Westen.

Lesen Sie auch:
Unten kalt und nebelig, oben sonnig: Das Wochenende wird von ausgeprägtem Inversionswetter ...
Stellenweise Glatteis
Winter dreht Spieß um: Nebel im Tal, Sonne am Berg
17.01.2026

Auch am Freitag bleibt der Nebel teils den ganzen Tag erhalten. Vereinzelt zeigt sich zwar gelegentlich noch die Sonne, im Tagesverlauf ziehen von Südwesten dichte Wolkenfelder auf. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus zwölf und minus drei Grad, tagsüber werden minus vier bis plus sechs Grad erreicht, am wärmsten bleibt es erneut im Westen.

Österreich
