„Wenn das Spiel beginnt, sind wir keine Freunde“

Für Handball-Nationalteamspieler Nemanja Belos wartet morgen gegen Serbien (ab 18:00 Uhr) ein ganz besonderes Spiel. Er trifft dabei auf Trauzeuge Dejan Milosavljev, der das Tor hütet und beim Sieg über Deutschland einen großen Teil beigetragen hat. Im Teamhotel genießt er den zwischenmenschlichen Kontakt, morgen wird die Freundschaft für rund zwei Stunden hinten angestellt.