Slalom der Herren in Wengen ab 10 Uhr LIVE

Gstrein machte Basis-Arbeit

Der 28-jährige Gstrein war zuletzt in Madonna und Adelboden nicht in der Wertung. Um wieder in die Spur zu kommen, beschäftigte er sich zuletzt mit den Basics. Einen Tag lang arbeitete er auf einem einfachen Hang, bei einfacher Kurssetzung und in einem 20-Tore-Lauf, das habe ihm sicher auch für den Kopf geholfen, erklärte er. „Wenn du merkst, dass alles passt, du ein Gefühl bekommst, hilft dir das. Die nächsten Trainings haben dann auch wieder gepasst.“ Einem guten Ergebnis wie am Anfang der Saison sollte nichts im Weg stehen. Die Vorfreude auf Wengen sei groß, da war er 2022 Vierter.