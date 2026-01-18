Slalom der Herren in Wengen ab 10 Uhr LIVE

Nach der Abfahrt steht heute in Wengen der Slalom der Herren am Programm. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Österreichs Slalomfahrer halten nach sechs Saisonrennen bei nur fünf Top-10-Rängen – eingefahren von Manuel Feller (5. Adelboden), Dominik Raschner (6. Gurgl), Marco Schwarz (8. Val d‘Isere), Michael Matt (9. Levi) und Fabio Gstrein (10. Levi). Vor Olympia warten noch Rennen am Sonntag in Wengen (10 und 13 Uhr), anschließend in Kitzbühel und Schladming, um sich für das Olympiateam zu qualifizieren. Die Nominierung erfolgt bereits vor dem Nightrace auf der Planai.
Schwarz fehlt
Schwarz ist jedenfalls in der Pole Position auf einen Startplatz im Slalom bei den Winterspielen in Bormio, weil er im Riesentorlauf mit dem Sieg in Alta Badia wie Stefan Brennsteiner mit jenem in Copper Mountain ein Fixstarter ist. In Wengen ist der Kärntner krankheitsbedingt nicht am Start. Generell brauchen aber alle Slalomfahrer in Österreichs Team Zählbares, nicht zuletzt für das Selbstvertrauen. Schon ein Topergebnis könnte auch den Peking-Zweiten Johannes Strolz wieder ins Spiel bringen, sein bestes Saisonergebnis war ein 17. Platz.
Hier der Zwischenstand:
Feller will positive Energie aufnehmen
„Das Selbstvertrauen war schon einmal größer. Aber es ist das erste Rennen, bei dem ich jetzt mit ein bisschen Selbstvertrauen am Start stehen kann“, sagte Feller nach der Anreise inmitten der „Partytiger im Zug“. Man versuche, die positive Energie der Leute aufzunehmen und in was Positives auf der Piste umzusetzen. „Von alles bis nichts ist alles möglich“, sprach er seine Aussichten auf der Piste an. Das Skifahren sei sehr gut und er nicht weit weg von dem, wo er hinwolle.
„Im Slalom ist es so eng, das war es die letzten Jahre schon, aber es sind noch einmal eine Handvoll Leute dazugekommen, die ums Podium mitreden. Es gibt nur eine Devise, die ist volle Attacke“, sagte der Tiroler, der aufgrund höherer Temperaturen auf eine gute Nummer hofft, also eine im niedrigen Bereich. Zu den ungefähr zwölf Sieganwärtern zählt Feller sich selbst auch. „Im größeren Kreis zähle ich mich da auch dazu, dass ich zumindest die Qualität habe, dass ich da mitreden kann.“
Gstrein machte Basis-Arbeit
Der 28-jährige Gstrein war zuletzt in Madonna und Adelboden nicht in der Wertung. Um wieder in die Spur zu kommen, beschäftigte er sich zuletzt mit den Basics. Einen Tag lang arbeitete er auf einem einfachen Hang, bei einfacher Kurssetzung und in einem 20-Tore-Lauf, das habe ihm sicher auch für den Kopf geholfen, erklärte er. „Wenn du merkst, dass alles passt, du ein Gefühl bekommst, hilft dir das. Die nächsten Trainings haben dann auch wieder gepasst.“ Einem guten Ergebnis wie am Anfang der Saison sollte nichts im Weg stehen. Die Vorfreude auf Wengen sei groß, da war er 2022 Vierter.
Aus dem Kampf um die kleine Kristallkugel haben sich die ÖSV-Läufer längst verabschiedet, Matt ist als bester nur 13., Feller folgt auf 15. In Führung liegt der zweifache Saisonsieger Paco Rassat aus Frankreich vor seinem Landsmann Clement Noel, den Norwegern Timon Haugan und Atle Lie McGrath sowie dem für Brasilien fahrenden Lucas Pinheiro Braathen. McGrath ist der Vorjahressieger auf dem Lauberhorn, den letzten Erfolg aus rot-weiß-roter Sicht fuhr Feller 2024 ein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.