„Aff im Kopf“: Caro Fux feiert Hit – und hat Angst

Caro Fux hätte allen Grund, vor Freude zu hüpfen und aus voller Kehle zu jubeln, würde sie nicht grippig zu Hause in St. Barbara im Bett liegen. Doch die Erfolgsmeldungen wirken schweißtreibender als jeder Hustentee und aufputschender als jedes Grippepulverl: Ihr „Aff im Kopf“ ist gleich zweimal für den „Amadeus-Award“ nominiert.