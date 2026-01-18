„Aff im Kopf“: Caro Fux feiert Hit – und hat Angst

Grönländer füllen schon Gefriertruhen auf
Sorge wegen US-Drohung
Mit dem Song „Aff im Kopf“ hat die Steirerin Caro Fux einen Megahit gelandet. Jung und Alt feiern den affigen Ohrwurm, es ist der Soundtrack im Fasching und beim Après-Ski. Die Blitzkarriere macht Freude, aber auch Angst vor dem nächsten Burn-out.
Caro Fux hätte allen Grund, vor Freude zu hüpfen und aus voller Kehle zu jubeln, würde sie nicht grippig zu Hause in St. Barbara im Bett liegen. Doch die Erfolgsmeldungen wirken schweißtreibender als jeder Hustentee und aufputschender als jedes Grippepulverl: Ihr „Aff im Kopf“ ist gleich zweimal für den „Amadeus-Award“ nominiert.
