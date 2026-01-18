Egle und Kipp rodeln im Doppelsitzer zu EM-Silber

Gatt/Schöpf retteten Bronze drei Tausendstel vor Deutschen

Gatt/Schöpf sicherten sich mit drei Tausendstel Vorsprung auf die Deutschen Hannes Orlamünder/Paul Gubitz eine neuerliche EM-Medaille. Für die Vorjahreszweiten außer Reichweite waren die deutschen Titelverteidiger Tobias Wendl/Tobias Arlt und deren Landsmänner Toni Eggert/Florian Müller. „Oberhof war immer eine Bahn, wo wir uns schon oft schwer getan haben, deshalb ist es umso toller, dass wir da auf das Podium gekommen sind. Es waren schon noch Kleinigkeiten dabei, da wissen wir, wir haben noch Potenzial, aber wir sind auf alle Fälle topzufrieden“, sagte Gatt. Mit der Medaille schrieben das Duo im internen Olympia-Qualifikationskampf mit Yannick Müller/Armin Frauscher (6.) und Thomas Steu/Wolfgang Kindl (7.) noch einmal dick an. Die Vergabe der Startplätze erfolgt kommende Woche.