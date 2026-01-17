Vitaminreiches Grün direkt vom Fensterbrett

Wertvolle Inhaltsstoffe

Keimsprossen sind nichts anderes als gekeimte Samen. Besonders beim Keimen entwickeln sich wertvolle Inhaltsstoffe – allen voran Vitamin C, aber auch Eisen, Magnesium, Kalzium und B-Vitamine. Deshalb gelten die kleinen Pflänzchen völlig zu Recht als heimisches Superfood. Die Anzucht ist einfacher als man glaubt: Für Sprossen reicht ein Einmachglas (in den Deckel bohre ich Löcher, oder Sie verwenden ein feines Vlies). 1 bis 2 Esslöffel Bio-Samen werden mit lauwarmem Wasser über Nacht eingeweicht und danach zwei- bis dreimal täglich gut durchgespült. Wichtig ist Sauberkeit – so haben Schimmel und Bakterien keine Chance. Nach vier bis sieben Tagen sind die meisten Sprossen erntereif. Ein heller Platz ohne direkte Sonne und Temperaturen um die 20 Grad sind ideal.