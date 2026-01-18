„Land hat weder Finanz- noch Wirtschaftskompetenz“

„Krone“: Seit über einem Jahr ist eine neue Landesregierung am Werk. Mit Kritik haben Sie schon bei Schwarz-Grün nicht gespart – was denken Sie über die Arbeit von Schwarz-Blau?

Michael Diettrich: Die ehemalige grüne Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker fehlt sehr. Sie hat immer klar formuliert, wo sie noch mitkann und wo ihre Grenzen sind. Und was läuft derzeit im Gesundheits- und im Sozialbereich? Neoliberales, ungutes Geplänkel.