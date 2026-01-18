„Land hat weder Finanz- noch Wirtschaftskompetenz“
Michael Diettrich:
Michael Diettrich war jahrelang Sprecher der Vorarlberger Armutskonferenz, vor seinem Umzug nach Kärnten blickte er noch einmal zurück. Im Interview mit der „Krone“ stellt er der Politik kein sonderlich gutes Zeugnis aus.
„Krone“: Seit über einem Jahr ist eine neue Landesregierung am Werk. Mit Kritik haben Sie schon bei Schwarz-Grün nicht gespart – was denken Sie über die Arbeit von Schwarz-Blau?
Michael Diettrich: Die ehemalige grüne Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker fehlt sehr. Sie hat immer klar formuliert, wo sie noch mitkann und wo ihre Grenzen sind. Und was läuft derzeit im Gesundheits- und im Sozialbereich? Neoliberales, ungutes Geplänkel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.