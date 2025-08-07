Aus Zellen der Nase wird ein neuer Knorpel im Knie

Etwa 1,4 Millionen Menschen in Österreich leiden an einer Arthrose, meist im Knie. Derzeitige Therapien beschränken sich vor allem auf die Linderung der Schmerzen oder den Ersatz des Gelenks durch eine Prothese. Im Rahmen des Forschungsprojektes „ ENCANTO“ – an dem sich auch das Orthopädische Spital Speising in Wien beteiligt – wird nun eine vielversprechende Methode zur Behandlung der Arthrose hinter der Kniescheibe untersucht.