Zigaretten erstmals über sechs Euro im Schnitt

Schon 6,25 Euro kostete 2025 eine Packung Zigaretten im Schnitt, erstmals sind es damit über sechs Euro, für einzelne Marken zahlte man sogar bereits sieben Euro. Vergangenes Jahr erhöhte die Industrie die Preise im Frühjahr um großteils 30 Cent pro Packung und legte bei einigen Marken noch nach. Den größten Anteil an einer Zigarette krallt sich der Staat, rund 76 Prozent, das entspricht bei einer durchschnittlichen Packung 4,75 Euro von 6,25 Euro. Der Rest teilt sich auf die Trafikanten und die Industrie auf, wobei die Trafikanten leicht mehr erhalten.