Mehr Absatz im Ausland

Zigaretten erstmals über sechs Euro im Schnitt

Wirtschaft
07.01.2026 18:31
Die Österreicher rauchten 2025 weniger, die Hersteller haben die Preise deutlich erhöht.
Die Österreicher rauchten 2025 weniger, die Hersteller haben die Preise deutlich erhöht.(Bild: APA/Robert Schlesinger)

Höhere Preise zeigen bei Rauchern ihre Wirkung: Die Trafikanten verkauften 2025 um 4,3 Prozent weniger Zigaretten, während der Konsum aber nur um 1,5 Prozent zurückging, da viele ins billigere Ausland ausweichen. Für einzelne Marken werden bereits über sieben Euro fällig – und schon bald könnte der Preis wieder steigen.

Die Österreicher rauchen Jahr für Jahr weniger, das war auch 2025 nicht anders. Zusätzlich hat die Regierung die Tabaksteuer deutlich erhöht, um Geld für die marode Staatskasse aufzutreiben. Darauf reagieren die Nikotinsüchtigen, zeigt ein neuer Report des Tabakherstellers JTI. Sie kauften in Österreich um 10,7 Milliarden „Tschick“, das sind rund 4,3 Prozent weniger.

13 Prozent der Zigaretten aus dem Ausland
Ganz auf den Konsum ummünzen lässt sich das aber nicht, denn viele hören nicht auf, sondern lassen lieber woanders ihr Geld. Tatsächlich sind die gerauchten Zigaretten daher nur um 1,5 Prozent zurückgegangen. Die Differenz ist vor allem mit mehr Käufen im Ausland zu erklären. Der Anteil der nicht in Österreich versteuerten Zigaretten steigt auf 13 Prozent, etwa 1,6 Milliarden Glimmstängel.

In Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Italien und Slowenien sind Zigaretten billiger als hierzulande, in Tschechien kostet eine Packung nur geringfügig weniger, in Slowenien ist es gleich um mehr als einen Euro günstiger. Daher lohnt es oftmals ein Kofferraumimport, zumal in Österreich viele Menschen binnen einer Stunde bei der nächsten Grenze sind. Dem Staat entgehen dadurch übrigens rund 380 Millionen Euro an Steuereinnahmen, Händler und Produzenten verlieren 120 Millionen. Kleines Trostpflaster: Einige steigen auf Tabakerhitzer um, die ebenfalls zum Monopol gehören und der Tabaksteuer unterliegen.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Schon 6,25 Euro kostete 2025 eine Packung Zigaretten im Schnitt, erstmals sind es damit über sechs Euro, für einzelne Marken zahlte man sogar bereits sieben Euro. Vergangenes Jahr erhöhte die Industrie die Preise im Frühjahr um großteils 30 Cent pro Packung und legte bei einigen Marken noch nach. Den größten Anteil an einer Zigarette krallt sich der Staat, rund 76 Prozent, das entspricht bei einer durchschnittlichen Packung 4,75 Euro von 6,25 Euro. Der Rest teilt sich auf die Trafikanten und die Industrie auf, wobei die Trafikanten leicht mehr erhalten.

Preiserhöhungen heuer schon im Februar?
Für den Finanzminister geht die Rechnung trotz Rückgängen auf. Wie anvisiert, kommen rund 50 Millionen Euro extra in die Staatskasse, gesamt sind es satte 2,175 Milliarden Euro (ohne Umsatzsteuer), nach der Mineralölsteuer ist die Tabaksteuer die größte Konsumabgabe.

Lesen Sie auch:
Bei Alternativprodukten kommen Verschärfungen.
E-Zigaretten, Pouches
Auf Raucher kommen zahlreiche Verschärfungen zu
10.12.2025
Neue Steuern drohen
Raucher sollen die klammen Kassen der EU füllen
14.07.2025

Dieses Jahr erhofft sich die Regierung zusätzlich Steuern aus Alternativprodukten wie Nikotinbeutel oder E-Zigaretten, die im Frühjahr teurer werden dürften. Die Tabaksteuer steigt zudem schon im Februar statt im April, daher könnten die Hersteller die Preise diesmal früher anheben.

Porträt von Peter Stadlmüller
Peter Stadlmüller
