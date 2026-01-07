Der Austria droht nun der nächste Insolvenzantrag

Auch Dezember-Gehalt fehlt

Die zwei Wochen Fristerstreckung spielen natürlich den Akteuren sowie der Spielergewerkschaft „VdF“ in die Karten. „Denn wir werden uns jetzt mit den Profis zusammensetzen und allen erklären, dass sie Fristen setzen müssen – sonst könnten sie am Ende ohne Verein und im schlimmsten Fall ohne Geld dastehen. Denn es gibt ja auch eine Verfallsklausel von drei Monaten im Kollektivvertrag – auf alles, was man davor nicht erhalten hat, könnte man den Anspruch verlieren. Und mit 5. Jänner kommt nun der Dezember-Gehalt dazu, der fehlt. Damit wären es mit dem ausstehenden doppelten Gehalt drei“, warnt „VdF“-Chef Gernot Baumgartner.