„Krone“-Kino-Kritik

„Rental Family“: Brendan Fraser als Leasing-Vater

Unterhaltung
07.01.2026 20:00

In Tokios Megacity sucht Phillip Vandarpleog (Brendan Fraser) vergeblich nach Glück. Stattdessen verdient er sein Geld als Leihfamilienmitglied – mal Vater, mal Bruder, mal Ehemann für Fremde mit Sehnsucht. Besonders nahe geht ihm aber die Rolle als Vater eines Mädchens ... Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zum berührenden Drama „Rental Family“.

Philip (Brendan Fraser) hatte als Schauspieler hochfliegende Träume, die sich alle nicht erfüllen sollten. Schließlich blieb der Ami in Tokio hängen und hielt sich mit peinlichen Werbespots über Wasser. Doch dann bekommt er von einer ansässigen Agentur ein merkwürdiges Jobangebot, bei dem es darum geht, auf Abruf emotionale Lücken zu füllen. Bald spielt er den Trauergast bei einer Beerdigung, mimt den Partner für einsame Singles, taucht als Freund bei einer Hochzeit auf – und schlüpft gar in die Vaterrolle für ein elfjähriges Mädchen.

Vaterrolle auf Zeit: Oscar-Preisträger Brendan Fraser füllt in diesem modernen Drama Lücken.
Vaterrolle auf Zeit: Oscar-Preisträger Brendan Fraser füllt in diesem modernen Drama Lücken.(Bild: James Lisle)

Regisseurin Hikari („37 Seconds“) ist eine sensible Beobachterin menschlicher Isolation, und sie verortet ihr „Lost in Translation“-Szenario im Megacity-Moloch Tokio, wo die Einsamkeit in all ihrer Vielfältigkeit Tür an Tür mit der Sehnsucht nach Nähe wohnt und allein schon durch vorgegaukelte Empathie und „gekaufte“ Umarmungen gelindert werden kann. „Rental Family“ ist ein vibrierendes Geflecht aus Begegnungen und zugleich die Geschichte eines Mannes, der in dem, was er tut, eine Art Lebenssinn findet.

Oscar-Preisträger Brendan Fraser („The Whale“) spielt ihn entwaffnend zurückhaltend zwischen moralischem Dilemma und echten aufkeimenden Gefühlen.

Porträt von Christina Krisch
Christina Krisch
