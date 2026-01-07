„Rental Family“: Brendan Fraser als Leasing-Vater

Philip (Brendan Fraser) hatte als Schauspieler hochfliegende Träume, die sich alle nicht erfüllen sollten. Schließlich blieb der Ami in Tokio hängen und hielt sich mit peinlichen Werbespots über Wasser. Doch dann bekommt er von einer ansässigen Agentur ein merkwürdiges Jobangebot, bei dem es darum geht, auf Abruf emotionale Lücken zu füllen. Bald spielt er den Trauergast bei einer Beerdigung, mimt den Partner für einsame Singles, taucht als Freund bei einer Hochzeit auf – und schlüpft gar in die Vaterrolle für ein elfjähriges Mädchen.