Diskutieren Sie mit!

Gute Vorsätze: Starten Sie gesünder ins neue Jahr?

Community
07.01.2026 16:00
Übermäßiger Alkoholkonsum hat viele negative Folgen
Übermäßiger Alkoholkonsum hat viele negative Folgen(Bild: stock.adobe.com)

Alle Jahre wieder steht der Jahreswechsel für viele im Zeichen der Veränderung: Die meisten Menschen nutzen diese Zäsur, um mit guten Vorsätzen in den neuen Abschnitt zu starten. Beliebt sind dabei vor allem solche, bei denen es um die Gesundheit, insbesondere um Ernährungs- oder Trinkgewohnheiten, geht. Weniger Fleisch zu essen und auf Alkohol zu verzichten rangieren hier weit oben. Auch bei Ihnen?

0 Kommentare

Ein übermäßiger Fleischkonsum kann mit gesundheitlichen Risiken wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder einem erhöhten Cholesterinspiegel verbunden sein. Doch nicht nur für die eigene Gesundheit, auch für die Umwelt hat er negative Auswirkungen, denn die Fleischproduktion spielt bezüglich CO₂-Ausstoß eine große Rolle.

Dass es beim Alkoholkonsum keine gesundheitlich unbedenkliche Menge gibt, hat die WHO einmal mehr klargestellt. Vor diesem Hintergrund ist der „Dry January“ (ein alkoholfreier Jänner) umso wichtiger.

Es muss nicht immer Fleisch sein – Gemüse ist vielseitig und gesund
Es muss nicht immer Fleisch sein – Gemüse ist vielseitig und gesund(Bild: ©voltan - stock.adobe.com)

Bei beiden Vorsätzen gilt: Es muss nicht gleich der komplette Verzicht sein. Das führt häufig zu Überforderung und Aufgeben. Auch kleine Schritte zählen, wie etwa ein vegetarischer Tag pro Woche oder das Einweben pflanzlicher Alternativen in einzelne Mahlzeiten. Genauso kann man zu alkoholfreien Optionen, wie Mocktails, greifen, oder das „Feierabendbier“ mit speziellen alkoholfreien Getränken, die einem ähnlich gut schmecken, ersetzen.

Ihre Meinung ist gefragt!
Welche Vorsätze haben Sie sich für das neue Jahr gesetzt, um gesünder zu leben? Haben Sie sich schon einmal speziell dem „Veganuary“ oder „Dry January“ gestellt? Was sind dabei für Sie die größten Herausforderungen und wie gelingt es Ihnen am besten, dranzubleiben? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und Erfahrungsberichte!

Sie wollen Ihre Neujahrsvorsätze durchhalten und gesünder ins neue Jahr starten? Machen Sie bei unserer „Krone“-Gesund-Aktion mit und profitieren Sie von Tipps unserer Expertinnen und Experten! 

