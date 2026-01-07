Gute Vorsätze: Starten Sie gesünder ins neue Jahr?

Ihre Meinung ist gefragt!

Welche Vorsätze haben Sie sich für das neue Jahr gesetzt, um gesünder zu leben? Haben Sie sich schon einmal speziell dem „Veganuary“ oder „Dry January“ gestellt? Was sind dabei für Sie die größten Herausforderungen und wie gelingt es Ihnen am besten, dranzubleiben? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und Erfahrungsberichte!



Sie wollen Ihre Neujahrsvorsätze durchhalten und gesünder ins neue Jahr starten? Machen Sie bei unserer „Krone“-Gesund-Aktion mit und profitieren Sie von Tipps unserer Expertinnen und Experten!

