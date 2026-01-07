Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frühjahrsauftakt

Austria sucht neuen Stürmer und Sport-Vorstand

Bundesliga
07.01.2026 18:15
Austria-Trainer Stephan Helm begrüßte seine Spieler zum Trainingsstart.
Austria-Trainer Stephan Helm begrüßte seine Spieler zum Trainingsstart.(Bild: GEPA)

Die Wiener Austria ist auf Stürmersuche in die Frühjahrsvorbereitung gestartet. Trainer Stephan Helm hatte beim Auftakt ins Frühjahr am Mittwoch bis auf die Langzeitverletzten alle Mann an Bord. Die Angriffsformation ist beim Fünften der Fußball-Bundesliga aber noch ausbaufähig. Der neue sportliche Chef im Hintergrund lässt bei der Austria ebenfalls noch auf sich warten. Ein neues Gesicht suchte man bei der ersten Einheit auf Kunstrasen in der hauseigenen Akademie vergebens.

0 Kommentare

  Helm gab sich zuversichtlich. „Wir haben die Zeit genutzt, um Dinge aufzuarbeiten. Wir sind mit viel Tatendrang reingestartet“, meinte der Cheftrainer nach der ersten Raseneinheit des neuen Jahres. Dass noch ein Angreifer kommen soll, liegt auf der Hand. In der Offensivabteilung ist die Austria nach den langwierigen Verletzungen von Manprit Sarkaria und Noah Botic dünn aufgestellt. So half im Herbst auch Kapitän Manfred Fischer vorne aus.

+5
Fotos

Gerücht um Entrup
Dem Vernehmen nach sollen die Favoritner an dem beim LASK im Herbst bei seinen wenigen Einsätzen torlos gebliebenen Maximilian Entrup interessiert sein. Der ehemalige Austria-Nachwuchsspieler weilt mit den Linzern im Trainingslager in der Türkei. Ob der finanziell klammen Lage der Austria scheint nur ein Leihgeschäft um den 28-Jährigen realistisch. Michael Wagner ist erstmals gefragt. Bei den Abgängen war der Neo-Sportdirektor der „Veilchen“ schon am Werk.

Lesen Sie auch:
Maximilian Entrup
Bundesliga
Max Entrup vor Wechsel vom LASK zur Wiener Austria
06.01.2026

  Außenverteidiger Luca Pazourek ging leihweise zu Hartberg, bei Abwehrtalent Ifeanyi Ndukwe steht der millionenschwere Wechsel zu Liverpool vor dem Abschluss. Für den U17-Vizeweltmeister soll die Austria drei Millionen Euro erhalten und auch eine Weiterverkaufbeteiligung ausgehandelt haben. Im Frühjahr soll der ab 3. März 18-Jährige noch im violetten Trikot zu sehen sein, ehe er zu rot wechselt. Am Mittwoch war Ndukwe bei den Profis dabei. Ebenfalls zu sehen war Johannes Handl, dessen Comeback nach einer Viruserkrankung nicht überstürzt erfolgen soll.

Sport-Vorstand in Schwebe
Gesucht wird bei der Austria nicht nur ein Stürmer. Auch ein neuer Sport-Vorstand soll nach dem Abgang von Jürgen Werner Ende August kommen. Der Deutsche Tomas Zorn (39) wurde von der Investorengruppe Anfang Dezember als Kandidat vorgeschlagen. Die Personalie muss im Aufsichtsrat abgesegnet werden. Die Vertreter des Klubs um Präsident Kurt Gollowitzer können Zorn ablehnen. Ein Veto ist nur einmalig möglich, was Spekulationen Tür und Tor öffnet.

Lesen Sie auch:
Hier soll nach dem Willen von „WTF“ bald Tomas Zorn als neuer Sportvorstand einziehen ...
Rangnick-Empfehlung
Austria-Investoren wollen Zorn als Sportvorstand!
04.12.2025
Unbekannter Käufer
Wer ist „Mister X“ in Austrias Millionendeal?
20.12.2025

Dass der den Investoren angehörige Werner und die Clubspitze mit Gollowitzer und Finanzchef Harald Zagiczek aufeinander nicht gut zu sprechen sind, ist ein offenes Geheimnis. Mittlerweile sind zwei Termine verstrichen. Nachdem eine ursprünglich für 30. Dezember angesetzte Sitzung abgesagt wurde, sollte der Aufsichtsrat am Montag zusammenkommen. Terminprobleme der Mitglieder sorgten jedoch für eine neuerliche Verschiebung. Wann nun getagt wird, ist unklar.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
113.119 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
108.739 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
106.906 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Mehr Bundesliga
Frühjahrsauftakt
Austria sucht neuen Stürmer und Sport-Vorstand
Die Details zum Deal
Abschied aus Salzburg! Stürmer vor Italien-Wechsel
Johannes Hoff Thorup:
Rapid-Trainer freut sich auf „sehr rosige Zukunft“
„Neujahrs-Geschenk“
Drei Verträge! Hartberg setzt ein starkes Zeichen
Johannes Hoff Thorup
Rapid: Neuer Cheftrainer ist da, Kulovits weg

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf