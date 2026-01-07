Austria sucht neuen Stürmer und Sport-Vorstand

Außenverteidiger Luca Pazourek ging leihweise zu Hartberg, bei Abwehrtalent Ifeanyi Ndukwe steht der millionenschwere Wechsel zu Liverpool vor dem Abschluss. Für den U17-Vizeweltmeister soll die Austria drei Millionen Euro erhalten und auch eine Weiterverkaufbeteiligung ausgehandelt haben. Im Frühjahr soll der ab 3. März 18-Jährige noch im violetten Trikot zu sehen sein, ehe er zu rot wechselt. Am Mittwoch war Ndukwe bei den Profis dabei. Ebenfalls zu sehen war Johannes Handl, dessen Comeback nach einer Viruserkrankung nicht überstürzt erfolgen soll.