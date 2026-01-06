Diese Wundermittel helfen gegen Migräneanfälle

Beim sogenannten „Hammer im Kopf“ sehnen sich die Betroffenen nach Ruhe und Dunkelheit. Ein Migräneanfall kann bis zu 72 Stunden andauern. Das weibliche Geschlecht ist rund dreimal so häufig von der Erkrankung betroffen wie Männer. Nun gibt es Hilfe aus der Forschung gegen die oft so heftigen Schmerzanfälle.