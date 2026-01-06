Diese Wundermittel helfen gegen Migräneanfälle
Enorme Schmerzen
Beim sogenannten „Hammer im Kopf“ sehnen sich die Betroffenen nach Ruhe und Dunkelheit. Ein Migräneanfall kann bis zu 72 Stunden andauern. Das weibliche Geschlecht ist rund dreimal so häufig von der Erkrankung betroffen wie Männer. Nun gibt es Hilfe aus der Forschung gegen die oft so heftigen Schmerzanfälle.
Frauen stehen dazu, „harte“ Kerle hüllen sich oft in Schweigen darüber – es ist auch das weibliche Geschlecht, das deutlich häufiger von Migräne betroffen ist. Warum ist das so? „Ganz einfach, Frauen gehen deutlich öfter zum Arzt“, analysiert der Neurologe und bekannte Schmerzforscher Christian Lampl.
