Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout

Die Spannungsebene? 110kV, also über 100.000 Volt. Stromstärke, wie sie für ganze Stadtteile nötig ist. „Es mussten alte Niederdruck-Ölkabel mit neuen XLPE-Kabeln verbunden werden. In diesem Spezialbereich gibt es nur noch eine Handvoll Experten in Europa“, verrät Grasel. „Sechs davon arbeiten bei ETN. Und überhaupt sind wir österreichweit die einzige Firma. In Deutschland gibt es vielleicht noch zwei oder drei.“