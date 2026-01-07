Neuer Mann im Trainerteam von Meister Sturm Graz

LIVE: 4:0 nach 38 Minuten! Barca führt Bilbao vor
Christoph Kappel gehört ab sofort dem Trainerteam von Fußball-Meister Sturm Graz an und wird als Spielanalyst fungieren.
Der 38-Jährige tritt die Nachfolge von Michael Türl an, der den Klub in gegenseitigem Einvernehmen verlassen hat.
Kappel war schon bei Ulm, Salzburg und Ingolstadt tätig. „Christoph ist bestens mit unserer Spielidee vertraut, kann einiges an Erfahrung nachweisen und passt menschlich hervorragend in unser Team“, meinte Sport-Geschäftsführer Michael Parensen.
