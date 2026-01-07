Jäger nutzten schon vor 60.000 Jahren Giftpfeile

Beute leichter erlegbar

Diese Pflanze wird in Südafrika bis heute sowohl als Pfeilgift als auch als Heilmittel verwendet. Forschenden zufolge töteten die durch die Pfeile zugefügten Wunden insbesondere größere Tiere zwar nicht unbedingt direkt, aber das Gift schwächte sie und machte die Beute somit leichter erlegbar. Für ein solches Vorgehen mussten die Menschen das Verhalten der Tiere genau kennen und gleichzeitig über ein gutes Wissen der heimischen Pflanzenwelt verfügen.