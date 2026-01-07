„Es ist schwierig – klar erwarte ich mehr von mir“

Enger Kampf um Sieg – Österreicher nicht beteiligt
Slalom in Madonna
Eishockey-Crack Marco Kasper ist mit Detroit in der NHL im Hoch: Mit 54 Punkten aus 44 Spielen sind die Red Wings auf Kurs Play-off. Persönlich hinkt der 21-Jährige im zweiten NHL-Jahr den Erwartungen hinterher. Im „Krone“-Interview plauderte der Stürmer über seine Situation, das mögliche Duell mit Marco Rossi und sein Faible für Pflegetiere.
„Krone“: Platz zwei in der Atlantic Division und somit auf Play-off-Kurs: Wie fällt dein erstes Fazit mit Detroit nach 44 von 82 Matches des Grunddurchgangs aus?
Kasper: Wenn man sich unsere Divisions-Tabelle anschaut, wie eng es zugeht, dann war dieser Start extrem wichtig. Und es heißt, weiterhin jeden Punkt, den wir kriegen können, mitnehmen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.