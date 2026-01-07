Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beschwerde abgewiesen

Herber Rückschlag für die Befürworter der S8

Niederösterreich
07.01.2026 18:30
ASFINAG und Land Niederösterreich wurden nicht in ihren verfassungsmäßigen Rechten verletzt, hat ...
ASFINAG und Land Niederösterreich wurden nicht in ihren verfassungsmäßigen Rechten verletzt, hat der Verfassungsgerichtshof entschieden.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Die Bewilligung für den Bau der Marchfeld-Schnellstraße wurde im Dezember 2024 aus Umweltschutzgründen vom Bundesverwaltungsgericht verweigert. Niederösterreich und ASFINAG legten dagegen Beschwerde ein – und blitzten damit nun vor dem Höchstgericht ab.

0 Kommentare

Erneuter Rückschlag für die Befürworter der Marchfeld-Schnellstraße: Nachdem das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) Ende 2024 eine Bewilligung der S8 aufgrund einer erheblichen Beeinträchtigung des Europaschutzgebiets verweigert hatte, bestätigte der Verfassungsgerichtshof nun diesen Entscheid.

Davor hatten das Land NÖ und die ASFINAG dagegen Beschwerde eingelegt. Beide waren überzeugt, dass das Bundesverwaltungsgericht damit seine Kompetenzen überschritten hätte. Doch die ASFINAG und das Land seien nicht in ihren verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten verletzt worden, heißt es in dem Entscheid.

Bedauern im Land
Im Land nimmt man diese Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis. Trotzdem möchte man die Entscheidung über die Revisionen vom Verwaltungsgerichtshof abwarten, die noch ausständig sind. „Für mich haben die Schutz- und Sicherheitsinteressen der Menschen vor Ort höchste Priorität. Die Marchfeld-Schnellstraße steht genau dafür“, betont Verkehrslandesrat Udo Landbauer.

Lesen Sie auch:
Umweltsünde oder nicht? Derzeit evaluiert das Gericht, ob die S8 im Marchfeld gebaut werden ...
Gericht entscheidet
Weinviertel-Schnellstraße hat Hankes „Ja-Wort“
05.12.2025
Kritik an Gewessler
S8: Schwarz-blauer Aufschrei nach „grüner Freude“
13.01.2025
Mehr Druck für S8-Bau
„Bevölkerung leidet, Betriebe meiden die Region“
19.09.2025

Erleichterung bei Umweltorganisation
Die Umweltorganisation „Virus“, die massiv gegen den Bau der Schnellstraße protestiert, spricht hingegen von einem „weiteren Meilenstein“. Deren Sprecher Wolfgang Rehm erklärt: „Jetzt ist es an der Zeit, sich einen Plan B für die Region zu überlegen“. Dieser wäre zum Beispiel der Ausbau der öffentlichen Anbindung des Marchfelds an Wien oder Umfahrungen für die bisherigen Stau-Zonen. „Doch auch das ist nur Symptombekämpfung“, so Rehm.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Obduktion angeordnet
Feuerdrama: Frau lag leblos in brennendem Wohnhaus
Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land ...
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Kern hat „wachsendes Interesse“ an einer Kandidatur.
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
113.119 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
108.739 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
106.906 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf