Herber Rückschlag für die Befürworter der S8

Erleichterung bei Umweltorganisation

Die Umweltorganisation „Virus“, die massiv gegen den Bau der Schnellstraße protestiert, spricht hingegen von einem „weiteren Meilenstein“. Deren Sprecher Wolfgang Rehm erklärt: „Jetzt ist es an der Zeit, sich einen Plan B für die Region zu überlegen“. Dieser wäre zum Beispiel der Ausbau der öffentlichen Anbindung des Marchfelds an Wien oder Umfahrungen für die bisherigen Stau-Zonen. „Doch auch das ist nur Symptombekämpfung“, so Rehm.