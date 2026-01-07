RTL: Bekannte Sendungen fallen Sparkurs zum Opfer

Mehr Digitalisierung und weniger Personal: Der TV-Sender RTL will sich neu ausrichten. 230 Jobs fallen weg, insgesamt sollen es 600 werden. Mit dem Stellenabbau gehen auch Veränderungen im Programm einher.
RTL Deutschland streicht rund 230 Arbeitsstellen im Nachrichtenbereich. Damit vollzieht der Sender den geplanten Jobabbau – am Ende sollen im Konzern rund 600 Stellen gestrichen werden. Ziel der Neuaufstellung sei es, journalistische Kräfte durch eine stärkere Digitalisierung und den Einsatz von KI effektiver zu nutzen.
Der Stellenabbau betrifft nur RTL News. Die Marken N-tv, stern, GEO und Capital sollen nicht direkt betroffen sein. Die Veränderungen erfolgen in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat, betriebsbedingte Kündigungen sollen möglichst vermieden werden, hieß es.
Allerdings: Im Zuge der Umstrukturierung werden einige bekannte Formate eingestellt – darunter die Magazine „Gala“ bei RTL und „Prominent“ bei VOX sowie das Shortformat „#VOXStimme“. VIP- und People-Themen werden künftig unter der Marke „Exclusiv“ gebündelt, die ab Jänner sieben Tage die Woche bei RTL ausgestrahlt werden soll.
Gemeinsames Morgenprogramm mit N-tv
Zudem starten RTL und der Nachrichtensender N-tv ab dem Frühjahr ein gemeinsames Morgenprogramm, in dem die bisherigen Sendungen „Punkt 6“, „Punkt 7“ und „Punkt 8“ aufgehen. Geplant sind außerdem zentrale, plattformübergreifende Newsrooms in Köln und Berlin.
Bereits im Dezember hatte RTL Deutschland angekündigt, insgesamt rund 600 Stellen zu streichen. „Es gibt zwei große Herausforderungen, die wir lösen müssen, um langfristig erfolgreich zu sein“, sagte RTL-Deutschlandchef Stephan Schmitter der dpa. Eine davon sei der tiefgreifende Wandel im Medienmarkt, die andere die schwierige konjunkturelle Lage.
Europas größte kommerzielle Sendergruppe
RTL Deutschland gehört zur internationalen RTL Group, Europas größter kommerzieller Sendergruppe, die Teil des Bertelsmann-Konzerns ist. Das Unternehmen betreibt unter anderem die Sender RTL, Vox und ntv sowie den Streamingdienst RTL+.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.